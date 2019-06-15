Капитан гандбольной сборной России: мне кажется, людям надоело смотреть на меня

Капитан мужской сборной России по гандболу Тимур Дибиров поделился ожиданиями от заключительного матча отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с командой Словакии, который состоится 16 июня.

Ранее российские гандболисты обыграли сборную Италии со счётом 30:23 и досрочно вышли на ЧЕ-2020.

«Мы хотели решить вопрос с выходом на Евро заранее, чтобы сыграть в Петербурге на позитиве и показать болельщикам красивый гандбол. Шоу? Пусть наша игра будет эффектной, как шоу. Покажу ли новый финт? Надеюсь, кто-то другой что-то покажет. Мне кажется, людям уже надоело смотреть на меня. Думаю, у нас будет большая ротация и молодые игроки получат возможность проявить себя перед домашними болельщиками», — цитирует 35-летнего Дибирова «Спорт день за днём».