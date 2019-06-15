Капитан гандбольной сборной России: мне кажется, людям надоело смотреть на меня

Капитан мужской сборной России по гандболу Тимур Дибиров поделился ожиданиями от заключительного матча отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с командой Словакии, который состоится 16 июня.
Ранее российские гандболисты обыграли сборную Италии со счётом 30:23 и досрочно вышли на ЧЕ-2020.
«Мы хотели решить вопрос с выходом на Евро заранее, чтобы сыграть в Петербурге на позитиве и показать болельщикам красивый гандбол. Шоу? Пусть наша игра будет эффектной, как шоу. Покажу ли новый финт? Надеюсь, кто-то другой что-то покажет. Мне кажется, людям уже надоело смотреть на меня. Думаю, у нас будет большая ротация и молодые игроки получат возможность проявить себя перед домашними болельщиками», — цитирует 35-летнего Дибирова «Спорт день за днём».
- 15 июня 2019
-
16:47
-
15:30
-
15:23
-
15:10
-
14:47
-
14:37
-
14:15
-
13:28
-
11:57
-
11:49
-
11:30
-
10:59
-
10:44
-
10:34
-
10:28
-
09:51
-
09:32
-
09:24
-
09:17
-
01:08
-
00:38
-
00:21
- 14 июня 2019
-
23:14
-
22:53
-
22:39
-
20:41
-
20:34
-
19:21
-
18:39
-
17:49
-
17:31
-
16:01
-
15:51
-
15:14
-
14:41