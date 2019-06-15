Кокшаров: проведём с гандболистами беседу о значении матча в Санкт-Петербурге

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров рассказал о настрое подопечных на заключительный матч отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с командой Словакии, который состоится 16 июня в Санкт-Петербурге.

Ранее российские гандболисты обыграли сборную Италии со счётом 30:23 и досрочно вышли на ЧЕ-2020.

«Если говорить лично обо мне, то не надо дополнительно настраиваться на игру. Придерживаюсь принципа, что в работе нужно быть честным перед собой, профессионально выполняя свои обязанности. Применительно к команде, действительно, такая проблема может быть, так как с игроков спал груз ответственности. Но я надеюсь и верю, что у нас собраны профессионалы, которые всё прекрасно понимают. При этом, разумеется, мы проведём с игроками беседу, поговорим о значении матча в Санкт-Петербурге. Хочется, чтобы ребята создали болельщикам хорошее настроение. И сами в хорошем настроении могли уйти в отпуск», — приводит слова Кокшарова официальный сайт Федерации гандбола России.