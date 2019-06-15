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Россиянка Авдеева – чемпионка мира по стрельбе из блочного лука

Россиянка Авдеева – чемпионка мира по стрельбе из блочного лука
Другие / Прочие виды спорта 0

30-летняя россиянка Наталья Авдеева одержала победу на чемпионате мира по стрельбе из блочного лука, который проходит в Нидерландах. В финальном поединке она одолела представительницу США Пейдж Пирс с минимальным счётом 142:141.

Для сборной России эта медаль является единственной на турнире. Чемпионат мира завершится завтра, 16 июня. Однако российские спортсмены не будут принимать участие в заключительных видах программы.

Помимо золотой медали Авдеевой лучшим результатом национальной команды является выход женской сборной по стрельбе из классического лука в четвертьфинал турнира, что позволило ей получить путёвку на Олимпийские игры 2020 года в Токио (Япония).

Другие представители России выступили менее удачно. В смешанных соревнованиях по стрельбе из блочного лука сборная России дошла до четвертьфинала, уступив команде Колумбии, а в индивидуальном первенстве у мужчин Павел Крылов потерпел поражение от голландца Петера Элзинге в третьем раунде. В соревнованиях по стрельбе из классического лука Ксения Перова добралась до четвертьфинала, где уступила Чой Ми Сун из Южной Кореи.

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