Велогонщик Фрум — о жуткой аварии: повезло, что я выжил

Британский велогонщик Крис Фрум, получивший множественные переломы, врезавшись в стену на скорости 54 км/ч, дал первые комментарии после перенесённой операции.



«Знаю, как мне повезло, что сегодня я здесь и живой. Понимаю, как сильно обязан всему медицинскому персоналу гонки. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто прислал наилучшие пожелания после аварии. Конечно, сейчас будет трудное время, но я получил прилив сил от оказанной поддержки в течение последних трёх дней. Не ожидал такого», — приводит слова британского велогонщика Eurosport.



Крис Фрум — четырёхкратный победитель «Тур де Франс», победитель «Джиро д'Италия» и «Вуэльты Испании», двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в индивидуальной гонке.