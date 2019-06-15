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Велогонщик Фрум — о жуткой аварии: повезло, что я выжил

Велогонщик Фрум — о жуткой аварии: повезло, что я выжил
Другие / Велоспорт 0

Британский велогонщик Крис Фрум, получивший множественные переломы, врезавшись в стену на скорости 54 км/ч, дал первые комментарии после перенесённой операции.

«Знаю, как мне повезло, что сегодня я здесь и живой. Понимаю, как сильно обязан всему медицинскому персоналу гонки. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто прислал наилучшие пожелания после аварии. Конечно, сейчас будет трудное время, но я получил прилив сил от оказанной поддержки в течение последних трёх дней. Не ожидал такого», — приводит слова британского велогонщика Eurosport.

Крис Фрум — четырёхкратный победитель «Тур де Франс», победитель «Джиро д'Италия» и «Вуэльты Испании», двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в индивидуальной гонке.

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