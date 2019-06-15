Российские регбистки в матче Мировой серии проиграли Новой Зеландии 0:31

Женская сборная России по регби-7 во втором матче заключительного этапа Мировой серии, проходящего в городе Биарриц (Франция), уступила команде Новой Зеландии со счётом 0:31.
Уже в первом тайме россиянкам пришлось непросто. Новозеландки ушли на перерыв, выигрывая со счётом 14:0. Во втором тайме они ещё больше упрочили преимущество, не позволив россиянкам заработать ни единого очка в этом матче.
Ранее сборная России одержала победу над командой Англии на старте нынешнего этапа со счётом 17:10. Британские спортсменки по ходу встречи выигрывали 10:0, однако не сумели удержать преимущество. Россиянки набрали 17 очков подряд и одержали победу.
Третья встреча сборной России по регби-7 на французском этапе Мировой серии состоится сегодня, 15 июня. Соперником станет команда Шотландии.
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