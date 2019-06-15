Женская сборная России по регби-7 вышла в четвертьфинал этапа Мировой серии

Женская сборная России в третьем матче шестого этапа Мировой серии по регби-7, проходящего в городе Биарриц (Франция), обыграла команду Шотландии со счётом 31:15.
С самого начала встречи россиянки захватили лидерство. Они ушли на перерыв, выигрывая со счётом 17:5. Во втором тайме россиянки сумели увеличить разрыв и одержать комфортную победу. Три результативные попытки записала на свой счёт Алёна Михальцова, ещё по одной выполнили Байзат Хамидова и Дарья Шестакова. Дарья Лушина исполнила две успешные реализации, ещё одна — на счету Кристины Серединой.
Регби-7. Мировая серия. 6-й этап. Женщины
Россия — Шотландия — 31:15 (17:5).
Женская сборная России по регби-7 одержала две победы в трёх матчах, что позволило ей занять второе место в группе вслед за командой Новой Зеландии, дающее путёвку в четвертьфинал соревнований.
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