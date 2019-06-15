Олимпийская чемпионка Лашманова выиграла первенство России на дистанции 20 км

Обладательница золотой медали Олимпийских игр 2012 года в Лондоне Елена Лашманова одержала победу на дистанции 20 километров на чемпионате России по спортивной ходьбе, который проходит в Чебоксарах.



Спортсменка из Мордовии финишировала с результатом 1 час 27 минут 19 секунд. Ближайшая преследовательница, Эльвира Хасанова, также представляющая Мордовию, отстала от победительницы на 54 секунды. Третьей к финишу пришла Надежда Сергеева, выступающая за Московскую область (1:30.54).



В аналогичном виде у мужчин весь пьедестал заняли представители Мордовии. Победу одержал Сергей Широбоков, преодолевший дистанцию за 1 час 19 минут 26 секунд. Серебро досталось Роману Евстифееву (1:21.17), бронзовую медаль завоевал Алексей Кудашкин (1:21.30).