Чемпионат мира по фигурному катанию 2022 года пройдёт во Франции

На заседании Международного союза конькобежцев (ISU) было принято решение о выборе города, в котором в 2022 году пройдёт чемпионат мира. Им стал французский Монпелье. Турнир будет проходить с 21 по 27 марта 2022 года, сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев.
Также на заседании были выбраны страны-хозяйки других крупных турниров. чемпионат Европы – 2022 с 10 по 16 января примет Таллин (Эстония). Чемпионат мира по синхронному катанию 2021 года состоится в Загребе (Хорватия) с 8 по10 апреля. Турнир четырех континентов 2021 года с 8 по 14 февраля примет Сидней (Австралия), а чемпионат мира по синхронному катанию 2022 года пройдёт в голландском Херенвене с 7 по 9 апреля.
Местом проведения чемпионата Европы по шорт-треку 2021 года станет польский Томашув, через год после которого в голландском Херенвене пройдёт мировое первенство.
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