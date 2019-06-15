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Мужская сборная России по регби обыграла Намибию в матче Кубка наций

Мужская сборная России по регби обыграла Намибию в матче Кубка наций
Другие / Прочие виды спорта 0

Мужская сборная России по регби одержала уверенную победу в третьем матче Кубка наций World Rugby, проходящего в Монтевидео (Уругвай), над командой Намибии со счётом 20:0.

Подопечные Лина Джонса создали комфортный задел уже в первом тайме — Тагир Гаджиев занёс попытку, а Юрий Кушнарёв по разу успешно выполнил реализацию и штрафной. На перерыв россияне ушли, выигрывая со счётом 13:0.

Во втором тайме ход поединка не изменился — Виктор Гресев записал на свой счёт единственную во втором тайме попытку, а Юрий Кушнарёв вновь не подвёл при исполнении реализации, зафиксировав окончательный счёт — 20:0 в пользу россиян.

Этот поединок является седьмым в истории противостояний России и Намибии. Африканская команда одержала только две победы, потерпев пять поражений.

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