Сборная России по регби заняла второе место в Кубке наций

На Кубке наций World Rugby в Монтевидео (Уругвай) сборная России по регби заняла второе место.

Итоговое место команды Лина Джонса зависело от результата матча сборных Уругвая и Аргентины XV. Хозяева турнира одержали победу со счётом 28:15 и выиграли трофей. Третьей стала Аргентина XV, четвёртой — Намибия.

Напомним, в заключительный игровой день российская сборная обыграла Намибию со счётом 20:0. Россияне создали комфортный задел уже в первом тайме — Тагир Гаджиев занёс попытку, а Юрий Кушнарёв по разу успешно выполнил реализацию и штрафной. На перерыв россияне ушли, выигрывая со счётом 13:0.

Во втором тайме ход поединка не изменился — Виктор Гресев записал на свой счёт единственную во втором тайме попытку, а Кушнарёв вновь не подвёл при исполнении реализации и зафиксировал окончательный счёт — 20:0 в пользу россиян.