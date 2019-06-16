Норвежский биатлонист рассказал, как получил травму из-за мобильного приложения

Двукратный чемпион мира норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен заявил, что ему потребовалось хирургическое вмешательство. Проблемы с левым коленом появились у спортсмена после использования мобильного приложения Geocaching, в котором люди оставляют «сокровища» и ищут их по всему миру.
«Травма относится к категории ненужных и абсурдных. Когда делали обследование колена, пришли к выводу, что травма могла произойти из-за падения. Этот случай произошёл пять лет назад. Я спрыгнул с трёхметрового моста в Лиллехаммере, приземлился на прямые ноги и упал прямо на задницу.
В приложении указывалось, что для этого задания появится альпинистское снаряжение, но у меня его не было. Пришлось прыгать на асфальт. Было очень больно.
Какое «сокровище» оказалось? Фотоплёнка. По правилам, ты должен что-то положить взамен. К примеру, фигурку из киндер-сюрприза. Однако я терпел такую боль, что ничего не смог оставить.
Пока непонятно, решит ли проблему операция. Надеюсь, всё будет хорошо", — цитирует Кристиансена NRK.
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