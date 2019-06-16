Француз Бражо выиграл квалификацию на этапе Red Bull Air Race в Казани

В субботу, 15 июня, в Казани прошла квалификация второго этапа чемпионата мира Red Bull Air Race. Победил француз Мика Бражо, впервые в карьере обеспечивший себе поул-позишен на воскресную гонку. Он также стал обладателем нового рекорда трассы (1:01,431 мин).
Действующий чемпион мира Мартин Шонка из Чехии занял второе место. Третьим стал ещё один представитель Франции — Франсуа ле Во. В борьбе за тройку он сумел опередить японца Ёсихидэ Мурою.
По новым правилам, в 2019 году пилоты, занявшие по итогам квалификации первые три места, получают турнирные очки. После субботней квалификации Шонка, занимающий в турнирной таблице второе место, всего на 4 очка отстаёт от лидера сезона — Мурои, набравшего в Абу-Даби (ОАЭ) максимальное количество очков в одной гонке (28).
Этап чемпионата мира Red Bull Air Race в Казани завершится сегодня, 16 июня.
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