Известная советская гимнастка Рассыхина умерла во Львове

Бывшая советская гимнастка Любовь Рассыхина скончалась сегодня, 16 июня, во Львове (Украина). 77-летняя женщина попала под колёса автомобиля на одной из улиц города. Она шла на поезд, чтобы отправиться к дочери.
Про смерть Рассыхиной сообщил муж — Юрий Назаркевич, который является руководителем пресс-службы львовского футбольного клуба «Карпаты».
«Пришла печальная новость в семью известных спортивных фигур Львова Рассыхиных. Трагически погибла Любовь Рассыхина. Женщина шла на поезд, ехала к дочери. К сожалению, смерть наступила мгновенно. Мастеру спорта по гимнастике, судье международной категории Любови Рассыхиной было 77 лет, она несколько десятилетий возглавляла специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва при львовском СКА», — написал Назаркевич в "Фейсбуке".
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