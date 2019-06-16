Вероятная причина смерти 17-летнего российского биатлониста – остановка сердца

Причиной смерти 17-летнего российского биатлониста Артемия Хасанкаева могла стать остановка сердца, сообщил источник в силовых структурах полуострова Крым.

«Сейчас проверку проводит региональное управление Следственного комитета. Вероятная причина смерти — остановка сердца», — приводит слова представителя МВД ТАСС.

Вчера, 15 июня, 17-летний спортсмен отстал от туристической группы, имея при себе только лыжные палки. В тот же день появилось сообщение о поисках биатлониста. Были задействованы кинологи. Сегодня, 16 июня, появилась информация, что Хасанкаева удалось обнаружить. Он был уже мёртв.

Хасанкаев входил в состав юношеской сборной России. Принимал участие на чемпионате мира среди юниоров — 2019 в Осрбли (Словакия) и занял 14-е место в индивидуальной гонке. В юношеском рейтинге Союза биатлонистов России в минувшем сезоне Хасанкаев занял третью строчку.