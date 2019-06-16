СБР принёс соболезнования родным умершего 17-летнего биатлониста

Союз Биатлонистов России (СБР) принёс соболезнования родным и близким 17-летнего биатлониста Артемия Хасанкаева, погибшему на сборах в Крыму.

«Биатлонная семья скорбит по Артемию Хасанкаеву. СБР приносит соболезнования родным и близким Артемия. Биатлонист из Мурманской области ушёл из жизни 15 июня на тренировочном сборе в Крыму», — отмечается в «твиттере» СБР.

15 июня 17-летний спортсмен отстал от туристической группы, имея при себе только лыжные палки. В тот же день появилось сообщение о поисках биатлониста. Были задействованы кинологи. 16 июня появилась информация, что Хасанкаева удалось обнаружить. Он был уже мёртв.

Ранее появилась информация, что причиной смерти Хасанкаева могла стать остановка сердца.