СБР принёс соболезнования родным умершего 17-летнего биатлониста
Союз Биатлонистов России (СБР) принёс соболезнования родным и близким 17-летнего биатлониста Артемия Хасанкаева, погибшему на сборах в Крыму.
«Биатлонная семья скорбит по Артемию Хасанкаеву. СБР приносит соболезнования родным и близким Артемия. Биатлонист из Мурманской области ушёл из жизни 15 июня на тренировочном сборе в Крыму», — отмечается в «твиттере» СБР.
15 июня 17-летний спортсмен отстал от туристической группы, имея при себе только лыжные палки. В тот же день появилось сообщение о поисках биатлониста. Были задействованы кинологи. 16 июня появилась информация, что Хасанкаева удалось обнаружить. Он был уже мёртв.
Ранее появилась информация, что причиной смерти Хасанкаева могла стать остановка сердца.
Вероятная причина смерти 17-летнего российского биатлониста – остановка сердца
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