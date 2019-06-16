Ефимова победила на 100-метровке брассом на этапе «Маре Нострум» в Барселоне

Россиянка Юлия Ефимова с результатом 1 минута 05,75 секунды завоевала золотую медаль на дистанции 100 метров брассом во второй день третьего этапа международного турнира по плаванию «Маре Нострум» в Барселоне. Второй стала итальянка Мартина Карраро (1.07,28), бронзовая награда досталась испанке Джессике Валь Монтеро (1.07,40).

В других заплывах россиянин Александр Красных стал вторым на дистанции 200 метров вольным стилем (1.47,60), уступив британцу Томасу Дину (1.47,30) и опередив его соотечественника Данкана Скотта (1.47,62).

Евгений Рылов занял третье место на дистанции 100 метров на спине (54,24). В этой дисциплине первенствовал американец Майкл Эндрю (53,85), второе место у бразильца Гильерме Гидо (54,20).