Сборную России во Всероссийский олимпийский день проводили на Европейские игры

Сегодня сборную России на празднике в честь Всероссийского олимпийского дня в Лужниках напутствовали перед отъездом на Европейские игры. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков торжественно вручил знамя семикратному чемпиону миру по самбо Артёму Осипенко, которому предстоит нести флаг на церемонии открытия турнира.



Праздник собрал сотни жителей Москвы, у которых также была возможность попробовать себя в самых разных видах спорта, включая футбол. В утреннем товарищеском турнире РФС приняли участие сотрудники Олимпийского комитета России и другие команды. В противостоянии пяти сборных победила команда «Норникель».



«У «Норникеля» большая совместная история со спортом. Компания строит спортивные сооружения, сотрудничает с клубами и федерациями, практически на каждом производственном переделе есть спортивный зал. У нас существует программа «Папа, мама, я — спортивная семья», и мы проводим эти соревнования каждый год. К тому же много лет существует корпоративная спартакиада по различным видам спорта и многое другое», — отметил старший вице-президент компании Владислав Гасумянов.

В Лужниках была установлена площадка от недавних победителей баскетбольной Евролиги — ЦСКА. Там сыграли в неолимпийский баскетбол — версию 3х3. Масштабный турнир по этому виду спорта совсем скоро можно будет увидеть на Европейских играх.



«ЦСКА входит в семью «Норникеля», и мы гордимся нашей «армейской» командой и совместной работой. Из последних мероприятий я хотел бы выделить ЦСКА Junior — это работа с молодёжью, с детьми, большой проект по популяризации баскетбола. ЦСКА собирает детей, приглашает для них лучших тренеров, лучших спортсменов, проводятся мастер-классы, тренировки, различные открытые уроки. ЦСКА организует много открытых активностей, мероприятий для того, чтобы привлекать талантливую молодёжь и юношество в баскетбол», — сказал Гасумянов.



Европейские игры — 2019 пройдут с 21 по 30 июня в Минске.