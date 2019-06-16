Японец Муроя выиграл гонку Red Bull Air Race в Казани

Около 80 тыс. человек пришли в эти выходные к Казанскому кремлю и Центру семьи «Казан», чтобы увидеть, как японский пилот Ёсихидэ Муроя одержит вторую подряд победу в чемпионате мира Red Bull Air Race, упрочив позиции на вершине турнирной таблицы.

Второе место в столице Татарстана занял австралиец Мэтт Холл, заявив о себе как об одном из фаворитов сезона, а главный соперник Мурои в борьбе за титул, действующий чемпион мира чех Мартин Шонка, замкнул тройку призёров.

Кратковременные дожди и изменчивый ветер доставили немало хлопот участникам 92-го этапа в истории Red Bull Air Race, но к Финалу четырёх из-за облаков вышло солнце, которое больше всех улыбалось чемпиону мира 2017 года Ёсихидэ Мурое. Одолев в Раунде-8 француза Мику Бражо, Муроя первым поднялся в небо в «Финале четырёх» и блистательно прошёл трассу за 1.03,496. Следом за Муроей летели Шонка, остановивший хронометр на отметке 1.04,238 мин., и Франсуа ле Во — француз впервые с 2016 года пробился в финал, но получил несколько штрафов.

Судьба казанского золота была в руках трёхкратного вице-чемпиона мира Холла. И он не разочаровал своих болельщиков. На первой промежуточной отметке Холл совсем немного уступал Мурое, но в какой-то момент проигрывал японцу более полусекунды, однако к концу вылета сократил разрыв и проиграл лидеру всего 0,185 сек.

Благодаря победе на российском этапе Муроя вошёл в «элитный клуб» пилотов, выигравших две первые гонки сезона. Помимо Мурои это удавалось сделать только трёхкратному чемпиону мира британцу Полу Боному.

«У нас с самого начала этапа были прекрасные ощущения. Сегодня поменялось направление ветра, поэтому было очень сложно найти верную траекторию, но мой тактик Бен мне с этим помог. Команда работает на отлично. Все работают не покладая рук, так что я могу быть спокоен и просто летать как робот. Самолет летает очень быстро, поэтому мне нужно просто делать свою работу. Сегодня были такие плотные результаты в итоговом протоколе, да и в турнирной таблице мы идем довольно плотно, поэтому расслабиться на следующем этапе не получится. Само собой, на озере Балатон я буду бороться за победу», — отметил Муроя.

Расписание сезона-2019 сократилось до четырёх гонок, поэтому этап в Казани обозначил его экватор. В общем зачёте сейчас лидирует Муроя с 53 очками, он на 9 очков опережает Шонку, обосновавшегося на второй строчке турнирной таблицы. Холл поднялся на третье место, у него 36 очков. За победу в гонке полагается 25 очков, получают очки и пилоты, занявшие первые три места по итогам квалификации, поэтому 14 участникам чемпионата мира есть за что бороться на первом в истории соревнований этапе на венгерском озере Балатон, который состоится уже через месяц.