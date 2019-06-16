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Шубенков выиграл этап «Бриллиантовой лиги» в беге на 110 м с барьерами в Марокко

Шубенков выиграл этап «Бриллиантовой лиги» в беге на 110 м с барьерами в Марокко
Другие / Лёгкая атлетика 0

Сергей Шубенков занял первое место в беге на 110 метров с барьерами на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате (Марокко). Россиянин одержал победу, показав время 13,12 секунды. Второе место занял британец Эндрю Поцци (13,30). Бронзовую награду завоевал бразилец Габриэл Константину (13,41).

Шубенков — чемпион мира 2015 года, трёхкратный чемпион Европы. Ему принадлежит рекорд России на дистанции 110 метров с барьерами. Он является действующим победителем «Бриллиантовой лиги».

Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Пятый этап. Рабат, Марокко
Мужчины. Бег на 110 метров с барьерами

1. Сергей Шубенков (Россия) — 13,12.
2. Эндрю Поцци (Великобритания) — 13,30.
3. Габриэл Константину (Бразилия) — 13,41.

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