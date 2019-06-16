Шубенков выиграл этап «Бриллиантовой лиги» в беге на 110 м с барьерами в Марокко

Сергей Шубенков занял первое место в беге на 110 метров с барьерами на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате (Марокко). Россиянин одержал победу, показав время 13,12 секунды. Второе место занял британец Эндрю Поцци (13,30). Бронзовую награду завоевал бразилец Габриэл Константину (13,41).



Шубенков — чемпион мира 2015 года, трёхкратный чемпион Европы. Ему принадлежит рекорд России на дистанции 110 метров с барьерами. Он является действующим победителем «Бриллиантовой лиги».



Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Пятый этап. Рабат, Марокко

Мужчины. Бег на 110 метров с барьерами



1. Сергей Шубенков (Россия) — 13,12.

2. Эндрю Поцци (Великобритания) — 13,30.

3. Габриэл Константину (Бразилия) — 13,41.