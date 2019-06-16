Карякин стал победителем шахматного турнира по блицу «Армагеддон» в Москве

Российский гроссмейстер Сергей Карякин стал победителем первого крупного шахматного турнира по блицу «Армагеддон». В решающем поединке он нанёс поражение своему соотечественнику Яну Непомнящему со счётом 2-0. Третье место занял ещё один представитель России Владимир Крамник.



В соревнованиях с суммарным призовым фондом $ 50 тыс., которые проходили с 10 по 16 июня в Москве, также приняли участие Борис Гельфанд (Израиль), Теймур Раджабов (Азербайджан), Вэй И (Китай), Даниил Дубов (Россия) и Эрнесто Инаркиев (Россия).



«Армагеддон» — первый в истории шахмат турнир, разработанный под телевизионный формат. Соперники играли две партии в формате по три минуты. В случае равенства в счёте проводился «армагеддон» — гроссмейстер, владеющий белыми фигурами, получает больше времени на поединок (пять минут к четырём), но при ничейном исходе победителем противостояния становится шахматист, игравший чёрными.