Прыгун в высоту Иванюк завоевал бронзу на этапе «Бриллиантовой лиги» в Марокко

Российский легкоатлет Илья Иванюк завоевал бронзовую награду в прыжках в высоту на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате (Марокко).



Тройка призёров показала одинаковый результат — 2,28 метра. По меньшему количеству попыток победа была присуждена украинцу Богдану Бондаренко, второе место занял японец Наото Тобэ.



Иванюк из-за дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) выступает в статусе нейтрального спортсмена.



Ранее на этапе «Бриллиантовой лиги» в Марокко золотую медаль в беге на 110 метров с барьерами завоевал россиянин Сергей Шубенков.



Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Пятый этап. Рабат, Марокко

Мужчины. Прыжки в высоту



1. Богдан Бондаренко (Украина) – 2,28.

2. Наото Тобэ (Япония) – 2,28.

3. Илья Иванюк (Россия) – 2,28.