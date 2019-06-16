Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Прыгун в высоту Иванюк завоевал бронзу на этапе «Бриллиантовой лиги» в Марокко

Прыгун в высоту Иванюк завоевал бронзу на этапе «Бриллиантовой лиги» в Марокко
Другие / Лёгкая атлетика 0

Российский легкоатлет Илья Иванюк завоевал бронзовую награду в прыжках в высоту на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате (Марокко).

Тройка призёров показала одинаковый результат — 2,28 метра. По меньшему количеству попыток победа была присуждена украинцу Богдану Бондаренко, второе место занял японец Наото Тобэ.

Иванюк из-за дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) выступает в статусе нейтрального спортсмена.

Ранее на этапе «Бриллиантовой лиги» в Марокко золотую медаль в беге на 110 метров с барьерами завоевал россиянин Сергей Шубенков.

Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Пятый этап. Рабат, Марокко
Мужчины. Прыжки в высоту

1. Богдан Бондаренко (Украина) – 2,28.
2. Наото Тобэ (Япония) – 2,28.
3. Илья Иванюк (Россия) – 2,28.

Шубенков выиграл этап «Бриллиантовой лиги» в беге на 110 м с барьерами в Марокко
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент