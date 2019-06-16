Прыгун в высоту Иванюк завоевал бронзу на этапе «Бриллиантовой лиги» в Марокко

Российский легкоатлет Илья Иванюк завоевал бронзовую награду в прыжках в высоту на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате (Марокко).
Тройка призёров показала одинаковый результат — 2,28 метра. По меньшему количеству попыток победа была присуждена украинцу Богдану Бондаренко, второе место занял японец Наото Тобэ.
Иванюк из-за дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) выступает в статусе нейтрального спортсмена.
Ранее на этапе «Бриллиантовой лиги» в Марокко золотую медаль в беге на 110 метров с барьерами завоевал россиянин Сергей Шубенков.
Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Пятый этап. Рабат, Марокко
Мужчины. Прыжки в высоту
1. Богдан Бондаренко (Украина) – 2,28.
2. Наото Тобэ (Япония) – 2,28.
3. Илья Иванюк (Россия) – 2,28.
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