Шуненков выиграл этап серии регат «Оптимисты Северной Столицы. Кубок Газпрома»

Завершился 2-й этап крупнейшей Всероссийской детской серии регат «Оптимисты Северной Столицы. Кубок Газпрома». В соревнованиях приняли участие 79 юных яхтсменов из крупнейших парусных школ Санкт-Петербурга и Ленобласти.

По итогам всей регаты первое место среди юношей (2007 год рождения и старше) и в общем зачёте занял Кирилл Шуненков из парусной школы «Академия парусного спорта Яхт-клуба Санкт-Петербурга», захвативший лидерство с первой гонки. После удачного второго дня на второе место поднялся ещё один «Академик» Никита Черных. Третьим стал спортсмен школы «Крестовский остров» (Санкт-Петербург) Артём Гункер.

«Это мой первый приз во «взрослом» зачёте. Получилось зацепиться за тройку благодаря хорошей скорости: я целенаправленно над этим работал. Постараюсь и в дальнейшем не ронять планку и продолжать хорошо выступать», — отметил Черных.

Видео доступно на канале Saint Petersburg Yacht Club в YouTube.

Напомним, спортсмены соревновались на акватории Ключевой бухты, расположенной рядом с яхтенным портом «Йоханнес» (поселок Советский Выборгского района Ленобласти). Участникам повезло, регата прошла в комфортных погодных условиях: теплый воздух, ветер до 10 узлов. Судьи провели 6 гонок: по 3 в каждый из дней регаты.

Наравне с опытными гонщиками в регате приняли участие и начинающие спортсмены, «кадеты», соревновавшиеся в отдельном флоте. Некоторые участники регаты сделали первые шаги в парусном спорте только в мае этого года.

«Соревнования получились интересными. Все гонщики — и опытные, и начинающие — себя хорошо проявили, акватория вынуждала поломать голову. Молодым вообще полезно гоняться рядом с более опытными спортсменами, они быстро схватывают, перенимают у «старичков» многие важные практические моменты», — рассказал главный судья соревнований Владимир Комель.

Среди старших девочек лучше всех проявила себя Дарья Савинова из парусной школы «Фаворит» (Выборг), серебро у Софии Пушевой («Крестовский остров»), на третьем месте завершила регату ещё одна спортсменка «Крестовского острова» Станислава Гункер.

Среди младших мальчиков (2008 год рождения и младше) победу отпраздновал Дмитрий Ерёмин («Крестовский остров»), Павел Гущин (Академия парусного спорта) пришёл вторым, Владимир Любомиров (ещё один спортсмен из Академии) – третий.

По младшим девочкам победу отпраздновала Юлия Наймушина, выступающая за Красноярск, Ангелина Иванова («Крестовский остров») — вторая, бронза у Евы Туркиной (также «Крестовский остров»).

Среди кадетов-мальчиков безоговорочное первое место досталось Родиону Шишиморову, второе и третье места — у Никиты Григорьева и Луки Кандыбина. У девочек лучший результат показала Александра Кондратенко, Варвара Юрченко – вторая, Любовь Денисова – третья. Все гонщики представляли на соревнованиях Академию парусного спорта.