Черных и Лапин — вторые на этапе Гран-при по прыжкам в воду в Италии

В Больцано (Италия) завершился пятый этап Гран-при по прыжкам в воду. В финальный день соревнований россиянам удалось заработать ещё одну медаль. Елена Черных и Егор Лапин завоевали серебро в смешанных синхронных прыжках с трёхметрового трамплина. Они набрали 250,80 балла. Победу одержали австралийцы Скейпс Броуз и Алиса Куй (257,76), японцы Тиаки Оцука и Юкико Вакабаяси (238,32) — третьи.
Россиянка Татьяна Степанова (221,85) стала шестой в прыжках с трёхметрового трамплина. А Александр Белевцев (343,05) и Игорь Внуков (279,65) заняли пятое и шестое места в прыжках с вышки.
Прыжки в воду. Этап Гран-при. Больцано, Италия
Мужчины. Трамплин, 3 м.
Синхронные прыжки.
1. Себастьян Моралес/Даниэль Рестрепо (Колумбия) – 377,25.
2. Джованни Точчи/Лоренцо Марсалья (Италия) – 351,33.
3. Тай Сяоху/Чжан Чао (Китай) – 340,59.
4. Илья Молчанов/Никита Николаев (Россия) – 333,96.
Вышка. Индивидуальные прыжки.
1. Юань Сон (Китай) – 387,30.
2. Янь Лин (Китай) – 384,20.
3. Рикардо Джованнини (Италия) – 367,40.
5. Александр Белевцев (Россия) – 343,05.
6. Игорь Внуков (Россия) – 279,65.
Женщины.
Трамплин, 3 м. Индивидуальные прыжки.
1. Вей Инь (Китай) – 294,15.
2. Кьяра Пеллакани (Италия) – 289,90.
3. Тон Ма (Китай) – 280,75.
6. Татьяна Степанова (Россия) – 221,85.
Микст.
Трамплин, 3 м.
1. Скейпс Броуз/Алиса Куй (Австралия) – 257,76.
2. Елена Черных/Егор Лапин (Россия) – 250,80.
3. Тиаки Оцука/Юкико Вакабаяси (Япония) – 238,32.
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