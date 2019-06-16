Черных и Лапин — вторые на этапе Гран-при по прыжкам в воду в Италии

В Больцано (Италия) завершился пятый этап Гран-при по прыжкам в воду. В финальный день соревнований россиянам удалось заработать ещё одну медаль. Елена Черных и Егор Лапин завоевали серебро в смешанных синхронных прыжках с трёхметрового трамплина. Они набрали 250,80 балла. Победу одержали австралийцы Скейпс Броуз и Алиса Куй (257,76), японцы Тиаки Оцука и Юкико Вакабаяси (238,32) — третьи.

Россиянка Татьяна Степанова (221,85) стала шестой в прыжках с трёхметрового трамплина. А Александр Белевцев (343,05) и Игорь Внуков (279,65) заняли пятое и шестое места в прыжках с вышки.



Прыжки в воду. Этап Гран-при. Больцано, Италия



Мужчины. Трамплин, 3 м.

Синхронные прыжки.

1. Себастьян Моралес/Даниэль Рестрепо (Колумбия) – 377,25.

2. Джованни Точчи/Лоренцо Марсалья (Италия) – 351,33.

3. Тай Сяоху/Чжан Чао (Китай) – 340,59.

4. Илья Молчанов/Никита Николаев (Россия) – 333,96.



Вышка. Индивидуальные прыжки.

1. Юань Сон (Китай) – 387,30.

2. Янь Лин (Китай) – 384,20.

3. Рикардо Джованнини (Италия) – 367,40.

5. Александр Белевцев (Россия) – 343,05.

6. Игорь Внуков (Россия) – 279,65.



Женщины.

Трамплин, 3 м. Индивидуальные прыжки.

1. Вей Инь (Китай) – 294,15.

2. Кьяра Пеллакани (Италия) – 289,90.

3. Тон Ма (Китай) – 280,75.

6. Татьяна Степанова (Россия) – 221,85.



Микст.

Трамплин, 3 м.

1. Скейпс Броуз/Алиса Куй (Австралия) – 257,76.

2. Елена Черных/Егор Лапин (Россия) – 250,80.

3. Тиаки Оцука/Юкико Вакабаяси (Япония) – 238,32.