Видео: столкновение Шубенкова и Маклеода, россиянин в падении завоевал победу

Развязка забега на 110 метров с барьерами на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате (Марокко) выдалась очень драматичной. Ямайский атлет Омар Маклеод споткнулся о последнее препятствие, потерял равновесие и сбил Сергея Шубенкова. Россиянин, падая, всё-таки пересёк финишную черту первым.

Видео доступно на канале Eurosport_UK в «твиттере».

Шубенков — чемпион мира 2015 года, трёхкратный чемпион Европы. Ему принадлежит рекорд России на дистанции 110 метров с барьерами. Он является действующим победителем «Бриллиантовой лиги».

Также на этапе «Бриллиантовой лиги» в Марокко золотую медаль в прыжках в высоту завоевал россиянин Илья Иванюк стал третьим. А Анжелика Сидорова стала второй в прыжках с шестом.

Из-за дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) россияне выступают в статусе нейтральных спортсменов.