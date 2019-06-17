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Видео: столкновение Шубенкова и Маклеода, россиянин в падении завоевал победу

Видео: столкновение Шубенкова и Маклеода, россиянин в падении завоевал победу
Другие / Лёгкая атлетика 0

Развязка забега на 110 метров с барьерами на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате (Марокко) выдалась очень драматичной. Ямайский атлет Омар Маклеод споткнулся о последнее препятствие, потерял равновесие и сбил Сергея Шубенкова. Россиянин, падая, всё-таки пересёк финишную черту первым.

Видео доступно на канале Eurosport_UK в «твиттере».

Шубенков — чемпион мира 2015 года, трёхкратный чемпион Европы. Ему принадлежит рекорд России на дистанции 110 метров с барьерами. Он является действующим победителем «Бриллиантовой лиги».

Также на этапе «Бриллиантовой лиги» в Марокко золотую медаль в прыжках в высоту завоевал россиянин Илья Иванюк стал третьим. А Анжелика Сидорова стала второй в прыжках с шестом.

Из-за дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) россияне выступают в статусе нейтральных спортсменов.

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