Победа Шубенкова и серебро Сидоровой — в обзоре этапа «Бриллиантовой лиги»

Российская атлетка Анжелика Сидорова с результатом 4,77 метра завоевала серебряную медаль в прыжках с шестом на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате (Марокко). Победу одержала американка Сэнди Моррис (4,82). Бронзовая награда досталась её соотечественнице Кэти Нагеотте (4,67).
Сидорова из-за дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) выступает в статусе нейтрального спортсмена.
Ранее на этапе «Бриллиантовой лиги» в Марокко золотую медаль в беге на 110 метров с барьерами завоевал россиянин Сергей Шубенков. Россиянин одержал победу, показав время 13,12 секунды. Второе место занял британец Эндрю Поцци (13,30). Бронзовую награду завоевал бразилец Габриэл Константину (13,41).
Шубенков — чемпион мира 2015 года, трёхкратный чемпион Европы. Ему принадлежит рекорд России на дистанции 110 метров с барьерами. Он является действующим победителем «Бриллиантовой лиги».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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