Россиянка Михальцова признана самым полезным игроком в Мировой серии по регби-7

Россиянка Алёна Михальцова была названа самым полезным игроком прошедшего сезона Мировой серии по регби-7, сообщает официальный сайт соревнований. Капитан сборной России в матчах Мировой серии отметилась 17 попытками, 74 захватами, 32 прорывами, 127 атаками с мячом, 26 передачами в атаке.

Сборная России на заключительном этапе Мировой серии в Биаррице (Франция) заняла восьмое место. В общем зачёте Мировой серии россиянки стали седьмыми. Победу одержала команда Новой Зеландии.

В символическую сборную турнира вошли: Сара Хирини (Новая Зеландия), Бриттани Бенн (Канада), Руби Туи (Новая Зеландия), Тайла Натан-Вонг (Новая Зеландия), Гислэйн Лэндри (Канада), Эми-Ли Мёрфи Кроу (Ирландия), Анна-Сесиль Сиофани (Франция).