Призёр Олимпиады-2016 в марафоне дисквалифицирована за применение ЭПО
Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в марафоне Юнис Кирва, выступающая за Бахрейн, дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Athletics Integrity Unit — независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике. Срок отстранения будет отсчитываться с 7 мая 2019 года.
Все результаты 35-летней спотсменки с 1 апреля по 7 мая 2019 года аннулированы. В допинг-пробе Кирвы был обнаружен эритропоэтин.
На чемпионате мира 2015 года в Пекине Юнис, ранее представлявшая на соревнованиях Кению, завоевала бронзовую медаль.
В 2012 году Юнис Кирва выиграла свой дебютный марафон. Она трижды побеждала в Нагойском марафоне (2015, 2016, 2017).
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