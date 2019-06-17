РУСАДА установило массовые нарушения антидопинговых правил спортсменами Чувашии

С июня 2017 года по июнь 2019 года отдел расследований Российского антидопингового агентства провёл серию мероприятий, в результате которых зафиксировал многочисленные случаи нарушения антидопинговых правил (использование запрещённого метода) спортсменами Республики Чувашия, сообщает официальный сайт организации.



Всего было опрошено более 140 человек и выявлено более 60 случаев возможного нарушения антидопинговых правил спортсменами и персоналом.



По 33 спортсменам планируется открытие дел о возможном нарушении антидопинговых правил. В список входят 17 легкоатлетов, 5 представителей велоспорта, 3 самбиста, два биатлониста, а также по одному представителю спортивной гимнастики, бокса, вольной борьбы, лыжных гонок, спорта глухих (лёгкая атлетика) и лёгкой атлетики среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).

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