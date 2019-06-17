Губерниев — о допинге у биатлонистов из Чувашии: Таня Акимова, это же не ты?

Комментатор Дмитрий Губерниев выразил надежду, что биатлонистка Татьяна Акимова не вошла в список 33 спортсменов из Чувашии, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил.



«РУСАДА молвит: 33 спортсмена из Чувашии подозреваются в нарушении антидопинговых правил. Среди них два биатлониста. Таня, это же не ты?» – написал Губерниев.

Пост доступен в «инстаграме» Дмитрия Губерниева.

Отдел расследований Российского антидопингового агентства провёл серию мероприятий, в результате которых зафиксировал многочисленные случаи нарушения антидопинговых правил спортсменами Республики Чувашия. Из 33 подозреваемых двое являются биатлонистами.

Акимова пропустила сезон-2018/19 и не вошла в состав сборной России на предстоящий сезон.

РУСАДА установило массовые нарушения антидопинговых правил спортсменами Чувашии