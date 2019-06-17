ВФЛА изучает ситуацию с отстранённым тренером Казариным на сборах в Киргизии

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил, что в настоящее время организация выясняет обстоятельства присутствия на сборах в Киргизии пожизненно дисквалифицированного тренера Владимира Казарина.

«ВФЛА проводит сейчас проверку исполнения тренерами сборной команды России по лёгкой атлетике, которые присутствовали на тех сборах, обязанностей по предупреждению подобных нарушений антидопинговых правил. Ранее федерация собрала всю необходимую информацию касательно данных сборов, выявили ответственных лиц, узнали особенности финансирования сборов — за чей счёт они проходили.

Также ВФЛА направила в министерство физической культуры и спорта Свердловской области очередной запрос с целью предоставления объяснений по данному факту возможного нарушения антидопинговых правил.

Ситуация для нас понятная, требующая от нас вполне определённых решений и действий. Эти действия полностью согласуются с нашей работой по изменению антидопинговой культуры в нашем виде спорта. Для нас это нужный и важный сигнал к тому, чтобы усилить меры по контролю за нарушениями подобного рода», — цитирует Шляхтина ТАСС.

Известны легкоатлеты, сотрудничавшие с дисквалифицированным тренером Казариным