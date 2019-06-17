Туктамышева хочет, чтобы про неё написали книгу или сняли фильм

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как успехи в спорте отразились на её характере.
«Спорт сделал мою жизнь более упорядоченной. В нём нужна система, дисциплина, а я, в общем-то, могу жить и в хаосе, и без тех требований, которые предъявляет спорт, мне было бы трудно себя организовать. Конечно, я стала жёстче, но в то же время к неудачам стараюсь подходить философски, ведь человек развивается именно в кризисные моменты. Этот сезон получился хорошим, и я вдруг поняла, что не прочла ни одной мотивационной книги (смеётся) — это значит, что всё идёт как надо.
Как я могу изменить фигурное катание и вывести его на новый уровень? Я думала об этом и очень хочу достичь этого победами, запоминающимися программами, вдохновляющими историями. Для меня важно провести яркую спортивную жизнь. И даже если что-то не получается, всегда можно вновь взлететь и доказать всем, что нет ничего невозможного. Очень надеюсь, что в конце карьеры обо мне можно будет написать большую красивую книгу или снять фильм. И это будет здорово», — цитирует Туктамышеву «Собака.ru».
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