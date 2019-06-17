Легкоатлет Вручинский дисквалифицирован на 4 года из-за употребления допинга
Российский спринтер Павел Вручинский получил четырёхлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
В соответствии с решением Российского антидопингового агентства (РУСАДА) спортсмен признан виновным в нарушении п. 2.1. Общероссийских антидопинговых правил «Наличие запрещённой субстанции в пробе спортсмена». Дата временного отстранения – 19 апреля 2019 года.
«В пробе спортсмена, отобранной в рамках внесоревновательного контроля, был обнаружен оксандролон», — говорится в сообщении на официальном сайте Всероссийской федерации лёгкой атлетики.
Вручинский — обладатель серебряной медали Кубка России—2018 на дистанции 100 м. На прошлогоднем чемпионате России он на аналогичной дистанции был пятым.
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