Следующий Кубок мира по кёрлингу не состоится из-за финансовых проблем

Официальный сайт Всемирной федерации кёрлинга проинформировал, что Кубок мира-2019/20 не состоится из-за проблем с финансированием. Компания-партнёр, которая должна была спонсировать турнир, отказалась выполнять платежи согласно договору.

«Всемирная федерация кёрлинга расстроена, что не может организовать второй сезон Кубка мира по кёрлингу. Благодарим всех, кто работал над первым сезоном. Но федерация будет сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы найти новых партнёров и вернуть Кубок мира по кёрлингу в международный календарь», — говорится в сообщении.

Впервые Кубок мира по кёрлингу прошёл в сезоне-2018/19. Турнир состоит из трёх предварительных этапов и финального раунда. В каждом из предварительных раундов проводятся соревнования между мужскими, женскими и смешанными парами. В финале принимают участие по восемь команд в каждом из трёх видов.