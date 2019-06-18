Зеппельт — о скандале в Чувашии: допинговая культура не поменялась

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, автор серии скандальных документальных фильмов о допинге в российском спорте, прокомментировал информацию о том, что 33 спортсмена из Чувашии подозреваются в нарушении антидопинговых правил.
«33 российских спортсмена подозреваются в употреблении допинга. Интересно. О чём это говорит? 1) Допинговая культура не поменялась. 2) Доверие — это определение проблемы и решительные действия против неё», — написал Зеппельт в «Твиттере».
Отдел расследований Российского антидопингового агентства (РУСАДА) провёл серию мероприятий, в результате которых зафиксировал многочисленные случаи нарушения антидопинговых правил спортсменами Республики Чувашия. В список из 33 спортсменов входят 17 легкоатлетов, 5 представителей велоспорта, 3 самбиста, два биатлониста, а также по одному представителю спортивной гимнастики, бокса, вольной борьбы, лыжных гонок, спорта глухих (лёгкая атлетика) и лёгкой атлетики среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).
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