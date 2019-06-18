Россия предложит Всемирной федерации кёрлинга помощь в организации этапа КМ

Президент Федерации кёрлинга России (ФКР) Дмитрий Свищёв заявил, что организация может помочь международной федерации провести один или два этапа Кубка мира за собственные деньги.

Ранее во Всемирной федерации кёрлинга проинформировали, что Кубок мира-2019/20 не состоится из-за проблем с финансированием. Компания-партнёр, которая должна была спонсировать турнир, отказалась выполнять платежи согласно договору.

«Для нас было хорошей новостью, что в кёрлинг пришёл Кубок мира — это очень рейтинговое и статусное мероприятие, которое само по себе является не частью подготовки к другим соревнованиям, а самостоятельным турниром, требующим серьёзных тренировок. Таких турниров в кёрлинге немного, поэтому его отмена стала грустной новостью для нас. Уверен, что Всемирная федерация справится с этой проблемой. В свою очередь, у нас состоится заседание дирекции, где мы обсудим этот вопрос и предложим международной федерации принять один или даже два этапа Кубка мира за собственные средства. Турниры, которые проводятся в Дудинке и Сочи, по уровню подготовки и финансирования являются не меньшим событием по значимости, чем Кубок мира, поэтому мы предложим поддержку нашему старшему брату в лице Всемирной федерации кёрлинга.

Спонсор, к сожалению, в последний момент отказался от финансирования, а с точки зрения организации и затрат — это достаточно дорогое удовольствие. Но если взять примеры других видов спорта, все Кубки мира являются самодостаточными мероприятиями, где проводящая сторона берёт на себя все затраты на проведение. Думаю, мы тоже могли бы пойти по такому же пути: спонсор — это хорошо, но и надо давать возможность странам, которые берут на себя проведение турнира, искать возможность финансировать соревнования", — приводит слова Свищёва ТАСС.