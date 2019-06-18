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20 июня в Санкт-Петербурге стартует серия вечерних парусных регат «Коммерсантъ»

20 июня в Санкт-Петербурге стартует серия вечерних парусных регат «Коммерсантъ»
Другие / Парусный спорт 0

20 июня в Санкт-Петербурге стартует третий сезон серии вечерних парусных регат «Коммерсантъ». Принять участие в гонках на яхтах может любой желающий. Соревнования будут проходить еженедельно по четвергам, отправной точкой станет яхт-клуб Санкт-Петербурга (Лахта, ул. Береговая 19А).

Расписание на 20 июня
18:00 — начало сбора гостей и участников парусной регаты.
19:00 — церемония открытия.
19:40 — старт первой гонки.
22:00 — награждение победителей.

Регата «КоммерсантЪ» — соревнование на парусных яхтах, состоящее не менее чем из трёх гонок. В каждой гонке участвуют несколько яхт, экипажи которых под руководством профессиональных шкиперов-инструкторов стремятся финишировать раньше своих соперников, пройдя определенную дистанцию. Экипаж состоит из пяти человек. Принять участие можно как самостоятельно, так и компанией.

Стоимость аренды яхты для команды (5 человек) — 20 400 рублей. Стоимость участия для 1 человека — 5 тыс. рублей. Подробная информация на сайте: www.yacht-club-spb.ru/kommersant

Превью соревнований доступно в аккаунте Saint Petersburg Yacht Club в YouTube.

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