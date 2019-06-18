«Русские богатыри» выиграли этап Евросерии Melges20 в Скарлино, «Ника» — пятая

16 июня в Марина ди Скарлино (Италия) завершился третий этап Европейской серии по парусному спорту в классе Melges20. Уверенную победу отпраздновал москвич Игорь Рытов с «Русскими богатырями», а петербуржец Владимир Просихин («Ника») финишировал пятым.
В Скарлино команда Просихина выступила нестабильно, но три прихода в пятёрке в шести гонках помогли команде удержаться в лидирующей группе в общем зачёте. После «Богатырей» «Ника» показала второй результат среди российских команд во флоте из 24 экипажей (8 стран).
В июле Европейская серия завершится четвёртым этапом на озере Гарда, а в сентябре там же состоится российский чемпионат класса, который станет «разогревом» перед чемпионатом Европы Melges20.
«Акватория Скарлино пока радует нас позитивными результатами, в прошлом году здесь же мы были третьими. Надеюсь, на Гарде удастся развить успех», — сказал Владимир Просихин.
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