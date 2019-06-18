Министр спорта Чувашии прокомментировал допинговый скандал в республике

Министр спорта Чувашии Михаил Богаратов сообщил, что министерство готово оказать содействие Российскому антидопинговому агентству в расследовании дел о возможном нарушении спортсменами республики антидопинговых правил.

«На данном этапе мы занимаемся изучением этого вопроса, он взят под контроль. Со своей стороны мы готовы оказать РУСАДА содействие и помощь в расследовании. По предварительной информации, речь может идти о деятельности Республиканского центра медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины», — приводит слова Богаратова ТАСС.



Вчера, 17 июня, стало известно, что отдел расследований РУСАДА провёл серию мероприятий, в результате которых зафиксировал многочисленные случаи нарушения антидопинговых правил (использование запрещённого метода) спортсменами Республики Чувашия. По 33 спортсменам планируется открытие дел о возможном нарушении антидопинговых правил.

РУСАДА установило массовые нарушения антидопинговых правил спортсменами Чувашии