Симон Фуркад возглавил юниорскую сборную Франции по биатлону

Французский биатлонист Симон Фуркад, завершивший карьеру по окончании сезона-2018/19, назначен на пост тренера юниорской сборной Франции. Он заключил контракт с Федерацией лыжного спорта Франции на два года.
«Это новый вызов для меня. Приятно, что после завершения карьеры я буду передавать свои знания другим. Думаю, это лучшее время, чтобы стать тренером. Я польщён предложением федерации. Возможность работать с командой на национальном и международном уровнях — большая честь для меня. Я хочу помочь молодым спортсменам реализовать их потенциал», — приводит слова Фуркада Nordic Magazine.
Симон Фуркад становился чемпионом мира в смешанной эстафете, призёром мировых первенств. В Кубке мира он несколько раз поднимался на подиум и по итогам сезона-2011/12 стал обладателем «Малого хрустального глобуса» в зачёте индивидуальных гонок.
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