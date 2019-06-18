Погорилая, критиковавшая Туктамышеву за раздевание, выложила фото в купальнике

Бронзовый призёр чемпионата мира по фигурному катанию 2016 года россиянка Анна Погорилая, раскритиковавшая показательный номер с раздеванием в исполнении соотечественницы Елизаветы Туктамышевой, опубликовала фото в купальнике.
«Отпуск закончился, и начались сборы в Навашино! Столько перемен происходит в последнее время в моей жизни, что кругом голова. Но так только интересней», — написала Погорилая.
Фото доступно в «инстаграме» Анны Погорилой.
Туктамышева представила номер с раздеванием на этапе Гран-при в Канаде в октябре 2018 года.
В июле 2018 года Погорилая вышла замуж за бывшего фигуриста Андрея Невского. Он выступал в танцах на льду в составе сборной Латвии.
Анна является трёхкратной медалисткой чемпионатов Европы и призёром финала Гран-при.
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