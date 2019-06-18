Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Погорилая, критиковавшая Туктамышеву за раздевание, выложила фото в купальнике

Погорилая, критиковавшая Туктамышеву за раздевание, выложила фото в купальнике
Другие / Фигурное катание 0

Бронзовый призёр чемпионата мира по фигурному катанию 2016 года россиянка Анна Погорилая, раскритиковавшая показательный номер с раздеванием в исполнении соотечественницы Елизаветы Туктамышевой, опубликовала фото в купальнике.

«Отпуск закончился, и начались сборы в Навашино! Столько перемен происходит в последнее время в моей жизни, что кругом голова. Но так только интересней», — написала Погорилая.

Фото доступно в «инстаграме» Анны Погорилой.

Туктамышева представила номер с раздеванием на этапе Гран-при в Канаде в октябре 2018 года.

В июле 2018 года Погорилая вышла замуж за бывшего фигуриста Андрея Невского. Он выступал в танцах на льду в составе сборной Латвии.

Анна является трёхкратной медалисткой чемпионатов Европы и призёром финала Гран-при.

Погорилая — о раздевании Туктамышевой: ладно бы это было эстетически красиво…
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент