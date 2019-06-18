Названа дата открытия Дома болельщиков сборной России на Евроиграх в Минске

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры. Участие в соревнованиях примут 4000 спортсменов из 50 стран. Всего будут разыграны 200 комплектов наград в 15 видах спорта (23 дисциплинах), а также лицензии на летнюю Олимпиаду 2020 года в Токио (Япония).
В первый день Игр в самом центре Минска откроется Дом болельщиков команды России. В нём будут проходить церемонии чествования российских спортсменов-победителей и призёров Игр, их автограф- и фото- сессии, встречи с олимпийскими чемпионами разных лет, а на большом экране можно будет посмотреть прямые трансляции со спортивных площадок.
Болельщиков в Доме масштабная развлекательная программа: показ фильмов о спорте, лекции, спортивное тестирование, дегустация блюд национальной кухни, розыгрыши памятных призов и сувениров, танцевальные и спортивные разминки, флешмобы, конкурсы, дискотеки.
Ожидается, что Дом болельщиков сборной России посетят около 50 тыс. гостей.
- 18 июня 2019
-
15:59
-
15:45
-
14:54
-
14:27
-
13:01
-
12:40
-
12:32
-
11:48
-
10:38
-
09:51
-
09:32
-
00:41
-
00:30
-
00:17
- 17 июня 2019
-
23:47
-
22:59
-
21:53
-
21:26
-
21:12
-
20:07
-
19:28
-
18:51
-
18:03
-
17:47
-
17:33
-
17:21
-
17:07
-
16:17
-
15:49
-
15:23
-
15:05
-
14:27
-
14:00
-
13:43
-
12:54