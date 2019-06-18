Названа дата открытия Дома болельщиков сборной России на Евроиграх в Минске

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры. Участие в соревнованиях примут 4000 спортсменов из 50 стран. Всего будут разыграны 200 комплектов наград в 15 видах спорта (23 дисциплинах), а также лицензии на летнюю Олимпиаду 2020 года в Токио (Япония).



В первый день Игр в самом центре Минска откроется Дом болельщиков команды России. В нём будут проходить церемонии чествования российских спортсменов-победителей и призёров Игр, их автограф- и фото- сессии, встречи с олимпийскими чемпионами разных лет, а на большом экране можно будет посмотреть прямые трансляции со спортивных площадок.



Болельщиков в Доме масштабная развлекательная программа: показ фильмов о спорте, лекции, спортивное тестирование, дегустация блюд национальной кухни, розыгрыши памятных призов и сувениров, танцевальные и спортивные разминки, флешмобы, конкурсы, дискотеки.

Ожидается, что Дом болельщиков сборной России посетят около 50 тыс. гостей.