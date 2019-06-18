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Глава Чувашии — о допинговом скандале в республике: фейковые новости

Глава Чувашии — о допинговом скандале в республике: фейковые новости
Другие / Биатлон 0

Глава Чувашии Михаил Игнатьев прокомментировал допинговый скандал со спортсменами республики. Вчера, 17 июня, стало известно, что отдел расследований РУСАДА провёл серию мероприятий, в результате которых зафиксировал многочисленные случаи нарушения антидопинговых правил (использование запрещённого метода) спортсменами Республики Чувашия. По 33 спортсменам планируется открытие дел о возможном нарушении антидопинговых правил.

«Пока это всё как фейковые новости. Я никаких материалов не видел, по поводу того, что сегодня говорят, нужна комплексная оценка. Спортсмены нашей республики допингом никогда не увлекались. Скорее всего, можно предполагать, что это что-то надуманное. Но пока материалов не видел, ничего не могу сказать. Презумпция невиновности — конституционное право каждого человека.

Лёгкая атлетика у нас — самый доступный вид спорта. Поэтому, наоборот, их надо морально и политически поддерживать. Если мы будем постоянно их грязью поливать, у нас спортсменов всё меньше будет.

Когда фактура будет подтверждена, всегда должностные лица привлекались к ответственности, тренеры привлекались и будут привлекаться. Неотвратимость наказания», — цитирует Игнатьева РБК.

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