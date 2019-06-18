Мартен Фуркад выступит на фестивале Blink

Пятикратный олимпийский чемпион, французский биатлонист Мартен Фуркад вошёл в число участников традиционного лыжероллерного фестиваля Blink, который пройдёт в Норвегии с 31 июля по 3 августа.
«Король биатлона Мартен Фуркад готов выступить на фестивале Blink после нескольких лет отсутствия. С 2011 года Мартен выиграл 16 золотых медалей на Олимпийских играх и чемпионатах мира. С 2012 года он 7 раз подряд выиграл Кубок мира. Мартен и остальная часть французской команды пробудут в Санднесе почти неделю. С нетерпением этого ждём», — говорится в «инстаграме» фестиваля.
На прошедшем чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция) Мартен не завоевал ни одной награды, а в общем зачёте Кубка мира стал 12-м. В конце марта он сообщил, что не будет завершать карьеру после столь неудачного сезона. Решение о будущем в биатлоне он намерен принять после чемпионата мира в Антхольце, который пройдёт в 2020 году.
30-летний Мартен Фуркад — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, 11-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира.
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