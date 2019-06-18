Погорилую, критиковавшую Туктамышеву за раздевание, потроллили за фото на пляже

Бронзовый призёр чемпионата мира по фигурному катанию 2016 года россиянка Анна Погорилая, раскритиковавшая показательный номер с раздеванием в исполнении соотечественницы Елизаветы Туктамышевой, опубликовала фото в купальнике.

Некоторые пользователи «Инстаграма» припомнили спортсменке её высказывания и написали те же слова, но уже адресованные Погорилой: «Считаете, раздеваться в общественном месте прилично? Что скажете, когда в будущем ваш ребёнок посмотрит на такие фотографии и спросит: «Мам, это что?»

Фигуристка ответила на оскорбительные высказывания следующее: «Обожаю читать комментарии хейтеров под постом. Они очень веселят, прям самооценка поднимается», — написала Погорилая.

Анна является трёхкратной медалисткой чемпионатов Европы и призёром финала Гран-при.