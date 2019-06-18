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Погорилую, критиковавшую Туктамышеву за раздевание, потроллили за фото на пляже

Погорилую, критиковавшую Туктамышеву за раздевание, потроллили за фото на пляже
Другие / Фигурное катание 0

Бронзовый призёр чемпионата мира по фигурному катанию 2016 года россиянка Анна Погорилая, раскритиковавшая показательный номер с раздеванием в исполнении соотечественницы Елизаветы Туктамышевой, опубликовала фото в купальнике.

Некоторые пользователи «Инстаграма» припомнили спортсменке её высказывания и написали те же слова, но уже адресованные Погорилой: «Считаете, раздеваться в общественном месте прилично? Что скажете, когда в будущем ваш ребёнок посмотрит на такие фотографии и спросит: «Мам, это что?»

Фигуристка ответила на оскорбительные высказывания следующее: «Обожаю читать комментарии хейтеров под постом. Они очень веселят, прям самооценка поднимается», — написала Погорилая.

Анна является трёхкратной медалисткой чемпионатов Европы и призёром финала Гран-при.

Погорилая, критиковавшая Туктамышеву за раздевание, выложила фото в купальнике
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