Россиянка Дериглазова вышла в финал чемпионата Европы по фехтованию в Германии

Российская рапиристка Инна Дериглазова пробилась в финал индивидуальных соревнований на чемпионате Европы по фехтованию в Дюссельдорфе (Германия).
В полуфинальном поединке олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро выиграла у итальянки Аличе Вольпи со счётом 15:11. Во второй полуфинальной паре встретятся представительница Италии Элиза ди Франчиска и Исаора Тибю из Франции.
Ранее в четвертьфинале Дериглазова победила соотечественницу Анастасию Иванову — 15:6.
Напомним, Федерация фехтования России подала заявку на проведение чемпионата Европы 2022 года в Сочи. Россия в последний раз принимала ЧЕ по фехтованию в 2002 году, тогда турнир состоялся в Москве. В 2019 году чемпионат Европы принимает Дюссельдорф. В 2020 году соревнования пройдут в Минске (Беларусь).
В 2014 и 2015 годах Россия становилась хозяйкой чемпионатов мира по фехтованию.
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