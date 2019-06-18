Россиянка Дериглазова вышла в финал чемпионата Европы по фехтованию в Германии

Российская рапиристка Инна Дериглазова пробилась в финал индивидуальных соревнований на чемпионате Европы по фехтованию в Дюссельдорфе (Германия).

В полуфинальном поединке олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро выиграла у итальянки Аличе Вольпи со счётом 15:11. Во второй полуфинальной паре встретятся представительница Италии Элиза ди Франчиска и Исаора Тибю из Франции.

Ранее в четвертьфинале Дериглазова победила соотечественницу Анастасию Иванову — 15:6.

Напомним, Федерация фехтования России подала заявку на проведение чемпионата Европы 2022 года в Сочи. Россия в последний раз принимала ЧЕ по фехтованию в 2002 году, тогда турнир состоялся в Москве. В 2019 году чемпионат Европы принимает Дюссельдорф. В 2020 году соревнования пройдут в Минске (Беларусь).

В 2014 и 2015 годах Россия становилась хозяйкой чемпионатов мира по фехтованию.