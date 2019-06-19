«Броненосец» в тройке на старте второго этапа 52SuperSeries в Кадисе

18 июня в Кадисе (Испания) стартовал второй этап сезона 52SuperSeries — Royal Cup. По результатам двух состоявшихся гонок «Броненосец» Владимира Любомирова идёт третьим.

Победителями стартов стали турецко-британская Provezza и итальянская Azzurra. В первой гонке «Броненосец» Яхт-клуба Санкт-Петербурга был вторым на знаке, но после второго огибания пропустил британскую Alegre, а перед финишем рискованный манёвр позволил пройти вперёд ещё и Тине Платнер на Platoon. В итоге команда Любомирова стала четвёртой.

Во второй гонке «Броненосец» огибался третьим и, несмотря на атаки соперников, удержал свою позицию в тройке.

По результатам первого дня лидирует Royal Cup Provezza, вторая – Azzurra. За ними с отставанием в один пункт идёт «Броненосец».

Соревнования Royal Cup продлятся в Кадисе до 22 июня.

Видеосюжет о старте соревнований доступен в аккаунте Saint Petersburg Yacht Club в YouTube.