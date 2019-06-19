Биатлонистка Павлова: болельщица при встрече со мной плакала. Аж стыдно стало

Биатлонистка Евгения Павлова, готовящаяся к сезону в составе сборной России на сборе в Ижевске, рассказала, узнают ли её на улицах.
«Да, узнают, подходят, просят автографы, плачут. Так реагирует. Такой у вас город спортивный. Очень часто узнают. Спасибо болельщикам, что за нас переживают прямо аж до слёз.
Слёзы счастья? Наверное, да. Я говорю девушке: «Вы не переживайте». Мне уже стыдно стало, а она всё плачет и плачет. Спасибо ей, но пусть так не переживает», – сказала Павлова в интервью каналу «СиТиСи».
25-летняя Евгения Павлова — чемпионка Европы 2019 года в одиночной смешанной эстафете, двукратная чемпионка зимней Универсиады 2015 года. Она дебютировала в Кубке мира 6 декабря 2018 года в индивидуальной гонке на этапе в Поклюке, где финишировала 31-й.
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