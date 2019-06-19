Ганус: РУСАДА — это не подпольная ячейка, работающая во вред России

Глава РУСАДА Юрий Ганус рассказал о борьбе с допингом в российском спорте.
«Мы не являемся подпольной ячейкой, которая работает во вред Российской Федерации. Почему мы три года доводили спорт и в итоге поехали на Олимпиаду в странном статусе и почему сейчас, накануне Олимпийских игр, самая крупная федерация – лёгкой атлетики – испытывает те же проблемы? Сколько нужно сигналов для перемен? Я бы обратил внимание правозащитных и надзорных органов на ту линию, которая ведёт к выходу из кризиса. Скелеты из прошлого топят, тянут наш спорт вниз.
Посмотрите пример Китая. Там был серьёзный кризис. Я был поражён, что в прошлом году симпозиум ВАДА прошёл в Китае. Это выражение доверия со стороны ВАДА как к стране, так и к изменениям в ней», — передаёт слова Гануса корреспондент «Чемпионата» Дениза Хасан.
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