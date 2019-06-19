Лутковская завоевала бронзу на турнире в Швеции, выступая с шестом соперницы

Российская прыгунья с шестом Алёна Лутковская, завоевавшая бронзу на турнире в Соллентуне (Швеция), призналась, что выступала с чужим снарядом. Она продемонстрировала результат 4,28 м. Победу одержала шведка Ангелика Бенгтссон (4,48 м). Именно победительница и одолжила Лутковской свой шест.
Позднее Алёна сообщила, что шесты в Швецию не доставил авиаперевозчик.
«Сутки я была на нервах, ничего не ела и ждала шесты, утром мои надежды рухнули окончательно, когда рейс снова прилетел без шестов. Из всех участниц соревнований только Ангелика прыгала на шестах той же марки, что и я, она меня и выручила. Только ни жёсткость, ни длина шестов вообще мне не подходили. С горем пополам, непонятно, на каком шесте, при температуре +17 и боковом ветре и начинающемся дожде я всё же прыгнула начальную высоту 4,28 метра, а дальше разрыв между шестами был слишком большой, и я не смогла угадать стойки, по итогу заняла 3-е место с начальной высотой», — написала спортсменка в социальной сети «ВКонтакте».
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