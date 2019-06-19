Ганус: восстановления ВФЛА не будет до завершения расследования по делу Лысенко

Глава РУСАДА Юрий Ганус поделился мыслями о возможном восстановлении в правах Всероссийской федерации лёгкой атлетики.



«ИААФ мониторит и будет мониторить выполнение всех пунктов дорожной карты. До тех пор пока не будут завершены расследования, ещё и такие щепетильные, как дело Лысенко, восстановления не будет», — передаёт слова Гануса корреспондент «Чемпионата» Дениза Хасан.



Напомним, российский легкоатлет Данил Лысенко был отстранён за пропуск допинг-тестов. При проведении расследования обнаружились расхождения между устными показаниями Лысенко и предъявленными доказательствами, что было расценено как попытка фальсификации. Выяснилось, что к фальсификации документов были причастны чиновники из ВФЛА.



В начале июня совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций продлил отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики.